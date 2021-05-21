Некоторый рост наркопреступлений отмечают в СК

К примеру, завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего молодого человека и 26-летней девушки, обвиняемых в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ. У девушки было изъято более 9 граммов мефедрона. При обыске автомобиля правоохранители обнаружили еще более 100 граммов порошкообразного вещества, которое, согласно экспертизе, оказалось особо опасным психотропом альфа-PVP. Выяснилось, что молодой человек продавал зелье, используя интернет-ресурсы. Он получал психотроп и делал закладки в тайники, расположенные на территории Гомеля.



