Нелегальное казино для пенсионеров накрыли полицейские в Москве. Игорное заведение для тех, кому за 60, работало в обычной квартире. Соседи сообщили в полицию о постоянном потоке пенсионеров. Выяснилось, что мужчина и женщина из Сибири, притворившись парой, сняли квартиру и устроили там игровой клуб. Зазывали клиентов через рассылку по телефону. Деньги у игроков принимал оператор у входа, он же выплачивал выигрыш. Организаторы задержаны, их действиям дается правовая оценка.