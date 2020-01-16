Нелегальное оружие, мясо дичи обнаружили госинспекторы у жителя Копыльского района

Взяли с поличным, а дальше больше. Нелегальное оружие, мясо дичи и запрещенные предметы лова обнаружили госинспекторы у жителя Копыльского района. О том, что в охотугодьях вблизи деревни Свидичи кто-то стреляет, рейдовой группе сообщили очевидцы. Как выяснилось, мужчина пошел на утку, а добыча пернатых сейчас запрещена. Однако это не самое серьезное нарушение.



Дома у подозреваемого нашли несколько ружей, на каждом сбиты номера. Про запас были спрятаны и банки пороха, сети, а также трофей недавней охоты. Продолжит тему Елизавета Лакотко.



Возможно, эта вылазка так и осталась бы тайной, если бы не стечение обстоятельств. Выстрелы услышали люди, которые прогуливались на свежем воздухе. Они же и вызвали госинспекторов. Когда рейдовая группа прибыла в охотугодья Копыльского района, на берегу водоема стоял мужчина и ждал, когда добычу прибьет к берегу. Он подбил утку. К слову, охота на пернатых сейчас запрещена.

Браконьер утверждал, что оружие разобрал на части и выбросил в воду. Туда же улетели и патроны. На деле же все оказалось иначе. Ружье защитники флоры и фауны нашли в камышах.

Слукавил нарушитель и о том, что это весь его арсенал, мол, больше ничего нет. Вот только на слово ему уже никто не поверил. Во время осмотра жилища задержанного были найдены еще два ружья со сбитыми номерами, а также 4 банки пороха и 10 сетей.

Ущерб, причиненный природе, превысил 4 тысячи рублей. За незаконную добычу утки, хранение незарегистрированного оружия и запрещенных орудий лова нарушителя привлекут к административной ответственности. А вот охота на косулю и хранение пороха - это уже более серьезные преступления. Не исключено, что будут возбуждены уголовные дела.



