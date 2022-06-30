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Наследство от отца - нелегальный арсенал обнаружили у 55-летнего слесаря
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Пистолет, патроны и банка с порохом... Такой нелегальный арсенал сотрудники уголовного розыска из Витебска обнаружили у 55-летнего слесаря. Все это добро мужчина незаконно хранил в своей квартире. Как пояснил сам фигурант, пистолет ему подарили еще в 90-х годах, а боеприпасы остались в наследство от отца. В милицию хранитель боеприпасов обращаться не стал, так как не задумывался о последствиях. Также в поле зрения оперативников попал 57-летний житель Витебска, у которого правоохранители обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.