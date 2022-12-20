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Нелегальный делец продавал "омывайку" с машины на обочине МКАД

700 литров так называемой омывайки. Нелегальный делец продавал ее с машины на обочине МКАД. Цена красивая - ниже рыночной, только вот соответствующих документов на стеклоомывающую жидкость у торговца не было. Сотрудники спецподразделения ГАИ столицы задержали молодого человека. Им оказался 21-летний безработный житель столицы. Общий объем изъятой продукции составил 700 литров. За такое правонарушение предусмотрено почти полторы тысячи рублей штрафа.

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