Нелегальный товар на сумму 570 тысяч рублей выявили гродненские таможенники

Нелегальный товар на сумму 570 тысяч рублей пытались провезти на территорию ЕАЭС через Беларусь. Нарушение выявили гродненские таможенники в транспортно-логистическом центре "Брузги". Как сообщили в ведомстве, по документам в грузовике казахского перевозчика лежали электротовары и запасные части к автомобилям. Однако во время досмотра в отсеке фуры были найдены еще 10 тысяч незаявленных позиций: бытовая техника, эфирные масла, инструменты, столовые наборы и многое другое.



По данному факту начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30 % от стоимости нелегального товара.