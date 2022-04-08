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Нелегальный товар на сумму 570 тысяч рублей выявили гродненские таможенники
Нелегальный товар на сумму 570 тысяч рублей пытались провезти на территорию ЕАЭС через Беларусь. Нарушение выявили гродненские таможенники в транспортно-логистическом центре "Брузги". Как сообщили в ведомстве, по документам в грузовике казахского перевозчика лежали электротовары и запасные части к автомобилям. Однако во время досмотра в отсеке фуры были найдены еще 10 тысяч незаявленных позиций: бытовая техника, эфирные масла, инструменты, столовые наборы и многое другое.
По данному факту начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30 % от стоимости нелегального товара.
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