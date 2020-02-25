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Немецкие авиабомбы времен Великой Отечественной войны обнаружены в лесу Барановичского района

Необычный схрон увидел житель деревни Гута, когда прогуливался по лесу. Приехавшие саперы установили, что три снаряда весом почти 250 кг пролежали в земле более 70 лет. Специалисты вывезли арсенал на полигон и уничтожили.

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