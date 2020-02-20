Немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны во дворе дома обнаружил житель Барановичского района

О своей находке мужчина сообщил правоохранителям. Он рассказал, что убирал территорию, когда нашел некий металлический предмет, что напоминал взрывчатку. Уже на месте саперы установили, что найденный боеприпас - это артиллерийский снаряд, вероятно, немецкого производства времен Великой Отечественной войны. Военные осмотрели участок, других снарядов обнаружено не было.



