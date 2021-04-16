ЧПЗона X

Необычную схему кражи рыболовных снастей придумал 40- летний минчанин

На протяжении двух месяцев мужчина приходил в магазин, снимал с удочек, приманок и других товаров антикражные бирки и прятал все на стеллажах, после фотографировал местоположение и уходил. Спустя время возвращался и похищал заранее спрятанные им вещи.

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