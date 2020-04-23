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Необычную трансформацию груза выявили белорусские таможенники у российской фирмы
Витамины вместо косметики. Необычную трансформацию груза выявили белорусские таможенники у российской фирмы. Грузовик Volvo с полуприцепом-контейнером отечественные стражи остановили для проверки на олимпийской трассе. По документам, белорусская фирма отправила в восточную страну-соседку косметические средства, текстиль и белье. На деле оказалось, что эта фура - фактически мобильный тайник. Он был оборудован за фальшстенкой из теплоизоляционных плит. А там было спрятано 20,5 тоннпольских свежих груш. Серый товар оценен почти в 35 тысяч белорусских рублей. Более того, таможенники выяснили, что грузовой отсек авто опломбирован поддельным средством идентификации. Да и документы на товар поддельные - это подтвердила белорусская компания, которая значилась отправителем, на самом деле она не имеет никакого отношения к перевозимому товару.
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