Неосторожное обращение с огнем во время замены газового баллона - предварительная причина пожара на дачах в Воложинском районе. К моменту приезда пожарных расчетов дачный дом горел уже открытым пламенем. От вспышки газовоздушной смеси пострадал пенсионер. Мужчину с ожогами отвезли в больницу. В результате пожара уничтожены крыша и мансардный этаж, повреждены перекрытие, стены и имущество.

Во втором случае понадобилась помощь медиков, спасателей не привлекали, но проинформировали. На линию101 поступило сообщение из Столбцовской больницы, что к ним доставили мужчину с ожогами. Выяснилось, что пенсионер, находясь на своем приусадебном участке, разжигал костер, пользовался бензином. Капли попали на одежду, одной искры было достаточно, что вспыхнули брюки. Горящую одежду мужчина потушил самостоятельно, катаясь по земле. Бригаду скорой помощи вызвала жена пострадавшего.