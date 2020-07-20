ЧПЗона X

Неосторожное обращение с огнем - одна из возможных причин пожара в Гомеле

Пламя вспыхнуло на улице Красноармейской: полыхал мусор на площади в 5 кв. м. Стихия разыгралась во дворе торговых рядов. Пожар оперативно побороли. В результате ЧП повреждены вывески торговых роллетов, а также лак на одном из киосков. Никто не пострадал, продукция не повреждена.

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