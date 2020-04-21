Неосторожное обращение с огнем при курении - основная версия пожара, который накануне случился в Гомеле. По информации МЧС, горела квартира в жилом доме по улице Барыкина. На месте происшествия спасатели зашли в горящие апартаменты и вытащили хозяйку жилища и ее родственницу. Со слов женщин, после того как они заметили очаг возгорания, самостоятельно покинуть квартиру они не смогли, так как потеряли ключи. Спасенные были переданы для осмотра работникам скорой медицинской помощи, в госпитализации не нуждались.