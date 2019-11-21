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Неосторожность при курении обернулась гибелью на пожаре
ЧП произошло сегодня утром в Поставском районе. По информации МЧС, жители одной из деревень увидели, как пылает частный дом, и вызвали спасателей. К приезду огнеборцев пламя полностью окутало строение, крыша и потолочное перекрытие обрушились. В коридоре на полу бойцы МЧС обнаружили тело 69-летнего хозяина жилища. Не исключено, что мужчина задохнулся в дыму.
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