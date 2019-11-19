Неосторожность при курении - возможная причина пожара в Городокском районе

Пострадал 62-летний мужчина. Как сообщают спасатели, пламя вспыхнуло сегодня утром в частном доме в деревне Быки. Из-под кровли строения шел густой дым. В момент ЧП в помещении находился хозяин жилища. Он самостоятельно выбрался из огненной ловушки, но получил ожоги. Погорелец госпитализирован. Пламя повредило имущество, стены и потолок.