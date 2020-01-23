Неосторожность при курении - возможная причина пожара в Гродненском районе

В огне погиб 67-летний мужчина. О ЧП на горячую линию 101 сообщили соседи погорельца. Люди увидели, как из окон жилища идет густой дым. Дверь горящего дома была не заперта. При ликвидации возгорания в одной из комнат на кровати было обнаружено тело хозяина, известно, что он жил один. Огнем уничтожен интерьер, повреждены перекрытия и кровля.



Вредная привычка могла привести к гибели на пожаре и в Орше. Там вспыхнул дом, где жили три человека - хозяйка, а также ее дочь со своим спутником жизни. Когда вспыхнуло пламя, старшая дама вышла на улицу сама, младшей - в жилище не было, а тело ее сожителя обнаружили бойцы МЧС на полу в одной из комнат. Пламя успело повредить мебель, закопчены стены и потолок. Точные причины ЧП установят эксперты.

