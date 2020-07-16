ЧПЗона X

Непотушенная сигарета едва не стоила жизни жителю Минска

Как сообщает МЧС, пожар произошел в квартире на улице Неманской. Из окон жилища на третьем этаже шел густой дым - горел диван. В одной из комнат на полу спасатели обнаружили хозяина квартиры. Он был без сознания. Погорельца вынесли на свежий воздух, медики его осмотрели и увезли в больницу. Возгорание оперативно потушили, эвакуация жильцов многоэтажки не понадобилась.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все