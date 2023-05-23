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Непотушенный окурок поджег сарай, на горящей кровати нашли квартиросъемщика, замыкание электропроводки - вспыхнул Fоrd
Лунинец
На пожаре в Лунинце мужчина получил ожоги. Пожар случился в квартире на первом уровне пятиэтажного жилого дома по ул. Ильина. В результате возгорания получил ожоги и отравление продуктами горения гость хозяина. Причина пожара устанавливается.
Гомель
Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Гомеле. Горела также квартира в многоэтажке по улице Ильича. Спасатели обнаружили на горящей кровати квартиросъемщика. Его вынесли на руках на лестничную клетку и передали медикам. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчина госпитализирован. Из соседних комнат квартиры самостоятельно вышли пенсионер и еще один мужчина. Они не пострадали. Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
Копыльский р-н
Неосмотрительность хозяев привела к пожару в Копыльском районе. Дачники, собираясь уезжать домой, закрывали хозпостройки. При этом хозяин бросил непотушенный окурок вблизи сарая. Семья уехала, а строение загорелось. Пожар обнаружила соседка, которая вышла на улицу поговорить по телефону. Она же и вызвала спасателей. Огонь распространился на летний душ и уборную на соседнем участке.
Лидский р-н
В Лидском районе горел легковой автомобиль. По информации МЧС, инцидент случился в д. Доржи, где вспыхнул Fоrd. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Огнем поврежден моторный отсек, салон и элементы кузова. Вероятнее всего, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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