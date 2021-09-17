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"Непреодолимое желание прокатиться" - так объяснил минчанин свое вождение в нетрезвом виде
Непреодолимая жажда прокатиться. Именно так пояснил свое поведение минчанин, которого задержали пьяным за рулем. Подозрительный автомобиль "фольксваген" заметили сотрудники ГАИ - тот проехал на красный сигнал светофора. Когда его остановили, у мужчины не было документов, и он пояснил, что взял машину у друга. При этом водитель был явно пьян, что позже подтвердила экспертиза.
Известно, что минчанин ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за неуплату алиментов. Впрочем, на этом история не закончилась - в то же время в милицию поступило заявление об угоне этого же авто.
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