Несчастье в проклятье, а проклятье в яйце - лжецелительницы заработали на доверчивых пенсионерках 28 тыс. рублей

Несчастье в проклятье, а проклятье - в яйце. Почти как в сказке, хотя почему почти. История от лжецелительниц из Минска пенсионеркам, чтобы заполучить их деньги. В милицию обратились пострадавшие женщины, которые отдали в общей сложности двум незнакомкам за снятие порчи 28 тыс. рублей. Познакомились пострадавшие со злоумышленницами на улице. Женщины обещали помочь обрести счастье своим будущим жертвам. Для этого предложили провести ритуал: нужно было разбить яйцо, в котором якобы и находилось их несчастье. За это просили немалую сумму. Потом выяснилось, что никакими сверхспособностями подозреваемые не владеют, кроме как способностями вранья. В общей сложности они таким способом заработали на доверчивых пенсионерках 28 тыс. рублей.