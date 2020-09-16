Несчастный случай в деревне Тишовка Могилевского района. Там погиб местный житель. Мужчина ремонтировал машину, и, находясь под своим авто, в какой-то момент домкрат не выдержал, и легковушка упала на человека. От полученных травм он скончался на месте.