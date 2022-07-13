Несчастный случай на предприятии: оператор сушильных установок упал с высоты 5 метров

Несчастный случай произошел на одном из предприятий Могилевского района. Оператор сушильных установок чистил бункер для хранения сухого зерна и упал с высоты 5 метров. Предварительно установлено, что 20-летний парень использовал страховку. В тот момент, когда его вытаскивали коллеги, веревка оборвалась. Сейчас пострадавший в больнице.