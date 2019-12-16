И все исключительно для себя. Несколько мини-заводов по производству и розливу самогона закрыли правоохранители в Молодечно. Сотни литров высокоградусного напитка и оборудование для его производства отправились в утиль. Но владельцы небольших предприятий уверяют, эти внушительные партии спиртного они готовят для личного потребления. Некоторые встречаются со стражами порядка впервые, других милиционеры уже знают в лицо.



И те, и другие, дабы избежать встречи с людьми в погонах, предпринимают различные меры конспирации. Все же скрывать свое производство долго не получается. Тему продолжит Карина Пашкова.



Масштабное производство 39-летний житель Молодечно развернул прямо у себя на подворье. Самогонный аппарат, около 3 тысяч литров спирта и еще 120 литров уже готового продукта. Такой арсенал нашли оперативники во владениях бутлегера.



По предварительной информации, агрегат способен был производить в день до 120 литров самогона. И все это, как уверял сам мужчина, он готовил для себя. Не лишним будет сказать, что официально бутлегер нигде не работает.



Соответствующий цех женщина оборудовала в подвале своего дома. В хранилище было более 200 литров спиртного и десятки бутылок. Хозяйка рассказала, что алкоголь готовила для себя, видимо, такая активная подготовка к предстоящим праздникам.



