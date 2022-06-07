Несколько мини-заводов по производству самогона ликвидировано в Свислочском районе - это плоды монитринга территории бойцов отряда милиции особого назначения. Все три "точки" находились в хозяйственных постройках на деревенских подворьях, принадлежащих местным жителям. Уничтожено около двух тонн браги. Изъято более 100 литров самогона, а также имущество, которое использовали для самогоноварения. В отношении самогонщиков (одному 73 года, второму 29, а третьему 62 года) проводятся проверки. С их слов самогон они варили в личных целях.