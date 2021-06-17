Кто и зачем втягивает детей в наркобизнес - не секрет. Неискушенные, легко поддающиеся влиянию подростки, сами того не понимая, идут на контакт. И лишь со временем молодежь осознает, что произошло, какие последствия наступают. Эта не минутка нравоучений, это лишь наблюдение со стороны.



Сразу несколько подростков задержали сотрудники наркоконтроля на этой неделе. В Минске две школьницы решили подзаработать на закладках мефедрона. А в Мозыре двое подростков помогали наркодилеру, за что получали дозы наркотика в качестве оплаты.



Подробности у Александра Камовича. Решили подзаработать простым, но опасным и криминальным путем. Столичный наркоконтроль задержал двух школьниц с мефедроном. Как установили оперативники, юные особы делали закладки с психотропом в Минске. Таким образом успели поработать на виртуальный маркет почти 2 месяца. У 16-летних девушек было обнаружено в общей сложности 20 свертков с особо опасным психотропным веществом весом 23 грамма.



В Мозыре наркоконтроль задержал трех жителей райцентра - 15, 16 и 19 лет. Что примечательно, подростки помогали дилеру делать закладки, а расчет получали дозами. У старшего из компании нашли более 40 пакетиков с параметилэфедроном. Парень рассказал, что несколько месяцев работал на виртуальный интернет-маркет по продаже зелья. Получал в условленных местах крупные партии, фасовал их на мелкие дозы и делал закладки в Жлобинском, Светлогорском и Мозырском районах. Позже в бизнес он привлек двух подростков.



Школьники помогали фасовать и раскладывать психотропы в тайниках. А за такую работу подростки получали дозы психотропов. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, совершенный организованной группой. Старший из фигурантов ранее судим за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.



