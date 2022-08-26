Несовершеннолетняя познакомилась на вписке с жителем Витебска и подверглась изнасилованию

В Витебске задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Как рассказала сама 14-летняя девушка, она познакомилась на так называемой вписке с мужчиной. На следующий день они снова встретились, и новый знакомый, угрожая, заставил несовершеннолетнюю вступить с ним в интимную близость. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый житель Витебска.