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Несовершеннолетняя познакомилась на вписке с жителем Витебска и подверглась изнасилованию

В Витебске задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Как рассказала сама 14-летняя девушка, она познакомилась на так называемой вписке с мужчиной. На следующий день они снова встретились, и новый знакомый, угрожая, заставил несовершеннолетнюю вступить с ним в интимную близость. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый житель Витебска.

Правоохранители не исключают, что жертв может быть и больше. Милиция разбирается в обстоятельствах, номера для информации /0212/ 64 66 96 или 102, конфиденциальность гарантируется.

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