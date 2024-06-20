Опасная находка: пенсионерка из Минска хранила в секции охотничье ружье

Нетипичная находка обнаружилась у жительницы Фрунзенского района Минска: вместо нитей для вязания в секции пенсионерки лежало охотничье ружье. Об этом в милицию сообщила знакомая пожилой женщины, которая помогает ей по хозяйству. Оружие заявительница нашла, когда по просьбехозяйки, у которой имеются серьезные проблемы со здоровьем, проводила уборку в ее квартире.