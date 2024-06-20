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Опасная находка: пенсионерка из Минска хранила в секции охотничье ружье

Нетипичная находка обнаружилась у жительницы Фрунзенского района Минска: вместо нитей для вязания в секции пенсионерки лежало охотничье ружье. Об этом в милицию сообщила знакомая пожилой женщины, которая помогает ей по хозяйству. Оружие заявительница нашла, когда по просьбехозяйки, у которой имеются серьезные проблемы со здоровьем, проводила уборку в ее квартире.

Как пояснила пенсионерка, оружие принадлежало ее покойному родственнику. По данному факту сотрудниками РУВД проводится проверка, ружье изъято. Напоминаем, что лица, добровольно сдавшие в милицию незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
Елена Чубанова, старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска

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