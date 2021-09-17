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Нетрезвая работница полоцкого ЖКХ ударила милиционера - ей грозит уголовная ответственность

Нетрезвая полочанка ударила сотрудника милиции - теперь ей грозит уголовная ответственность. Инцидент произошел утром 14 сентября. В местное РОВД доставили рабочую местного ЖКХ - женщина была пьяна. Экспертиза показала почти 2 промилле. Находясь в отделении, гражданка вела себя агрессивно и угрожала милиционерам. Замечания правоохранителей на задержанную не действовали. Более того, женщина ударила сотрудника рукой по лицу.

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