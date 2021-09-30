Нетрезвого байкера задержали в Осиповичах

Пьяного мотоциклиста задержали в Осиповичах. Поведение байкера на дороге не осталось незамеченным, и правоохранители его попытались остановить. Однако на требования дорожной милиции мужчина не реагировал. Вскоре все же поездку пришлось прервать. Проверка показала 0,6 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. На мотоциклиста составлено 7 административных протоколов. Штраф может превысить 5 тысяч рублей.