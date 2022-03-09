Нетрезвый бесправник посадил за руль сына-подростка

ГАИ Солигорска сегодня представила документальный факт этого момента. Сообщается, что инспекторы заметили на вид слишком молодого водителя за рулем Volvo. Остановив машину для проверки, сотрудники обнаружили за рулем парнишку 15 лет, сына хозяина автомобиля. Даже по визуальным признакам был понятен и юный возраст водителя, и что мужчина рядом на сидении нетрезв. К счастью, отец и сын не успели выехать с дворовой территории на оживленную дорогу. Естественно, юношу отстранили от управления и передали матери, а автомобиль отправился на штрафстоянку. После правоохранители установили, что хозяин авто в прошлом году лишен права управления транспортным средством, а в январе текущего года уже задерживался за рулем нетрезвый и без прав". Как отметили нам в инспекции по делам несовершеннолетних, это второй случай за выходные, когда отцы умышленно передают детям право управления, не задумываясь о последствиях и опасности как для своего ребенка, так и для окружающих.