Нетрезвый пешеход едва не угодил под колеса авто - помогли сотрудники ГАИ

Неприметного мужчину на проезжей части заметил служебный экипаж. Пешеход, шатаясь из стороны в сторону, шел прямо по дороге, при этом не был никак обозначен. Пешеходом оказался 34-летний нетрезвый мужчина, который рассказал сотрудникам, что поругался со своей супругой и решил пешком добраться до столицы. Надо ли говорить, что подобные случаи с более печальным финалом не редкость, тем не менее нарушителя ПДД наказали протоколом, затем вручили фликер и посадили на автобус до столицы.