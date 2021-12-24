Нетрезвый водитель на каршеринговом авто совершил ДТП в Минске - пострадал пассажир автомобиля

Заключен под стражу нетрезвый водитель, совершивший ДТП на каршеринговом авто. По данным следствия, 24 сентября 30-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, ехал по улице Плеханова в Минске. Проезжая вблизи дома 9, он выехал за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадала 31-летняя женщина, пассажир автомобиля. С различными травмами она была госпитализирована и до сих пор находится в больнице.

Установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителю предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений".