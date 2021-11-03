Нетрезвый водитель протаранил разделительное ограждение на улице Аэродромной в Минске

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ночной аварии, которая произошла 2 ноября около 3 часов ночи на улице Аэродромной в Минске. 21-летний водитель на автомобиле Volkswagen ехал со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Чкалова,вблизи дома № 3 не справился с управлением, в результате наехал на разделительное ограждение. Состояние мужчины вызвало сомнения у сотрудников ГАИ, и они отвезли шофера на освидетельствование. Проверка показала порядка полутора промилле алкоголя.