Нетривиальная история о криминальном фарте и банальном человеческом невезении

МВД опубликовало видео кражи. На кадрах видно, как парень орудует в офисе. Это были кафе и бильярдный клуб, которые делят соседние помещения в одном из заведений Минска. Именно их работники обратились в милицию и рассказали, что кассу бильярдной обчистили на 7600 рублей, а из кафе пропала еда, алкоголь и мобильный телефон. Их общая стоимость свыше 500 рублей. Снимки с камеры наблюдения позволили опознать в жулике вчерашнего посетителя. Правда, накануне его не пустили, поскольку он был сильно пьян. Надо сказать, что 24-летнему парню повезло – перед закрытием заведений его не заметили спящим в фойе под лестницей на первом этаже. Уже утром везунчик совместил приятное с полезным, дверь открывалась изнутри и вольный птах с кассой в кармане отправился на вокзал, чтобы сесть на поезд до Одессы. Но уже на вокзале парня принял наряд милиции и оформил в специзолятор, пока тот не придет в себя. Но и тут любимчику фортуны повезло – днем его выпустили. Тот привел себя в порядок, переоделся и вечером попытался осуществить мечту и все-таки уехать к морю. Вот тут уже достучаться до небес ему не удалось - о преступлении и розыске подозреваемого к тому часу знали все патрули. Парня задержали. Возбуждено уголовное дело за кражу.