Неудачная сделка стала поводом для обращения пенсионерки из Могилева в милицию

Добрососедские отношения оказались фейком. Неудачная сделка стала поводом, чтобы пенсионерка из Могилева обратилась в милицию. Незадолго до этого к ней в квартиру пришла незнакомка, представилась соседкой из третьего подъезда и предложила купить литровую банку меда за 13 рублей. 84-летняя хозяйка согласилась, и женщина пошла за своим товаром, однако вернулась уже с 3-литровой банкой меда и предложила купить ее по выгодной цене – за 30 рублей. Пожилая могилевчанка согласилась и на это предложение. Для расчета вручила продавцу 100-рублевую купюру и попросила сходить разменять ее. Оставив банку меда, незнакомка ушла с деньгами и не вернулась. Вскоре потерпевшая догадалась, что ее обманули.