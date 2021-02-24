ЧПЗона X

Невнимательный водитель оборвал троллейбусные провода в Минске

Невнимательный водитель оборвал троллейбусные провода, электрический транспорт на некоторое время стал. Инцидент произошел накануне в Минске. По информации ГАИ, водитель "скании" двигался по улице Притыцкого. В какой-то момент он допустил поднятие стрелы манипулятора, повредив троллейбусную сеть. Впрочем, в скором времени аварию на линии устранили.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все