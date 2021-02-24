Невнимательный водитель оборвал троллейбусные провода в Минске

Невнимательный водитель оборвал троллейбусные провода, электрический транспорт на некоторое время стал. Инцидент произошел накануне в Минске. По информации ГАИ, водитель "скании" двигался по улице Притыцкого. В какой-то момент он допустил поднятие стрелы манипулятора, повредив троллейбусную сеть. Впрочем, в скором времени аварию на линии устранили.