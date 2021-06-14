Незаконный оборот металлолома мониторит служба ОБЭП Пинска, учитывая интерес некоторых к этому делу. Обследуя один из заготовительных пунктов местного райпо, милиция нашла нарушения в плане хранения лома и реализации черных и цветных металлов. По результатам проверки был изъят металлолом весом 2 700 кг общей стоимостью 1 500 рублей.