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Незаконный рыбный промысел в Чериковском районе
В качестве локации для занятий любимым хобби браконьеры выбрали реку Волчас. Быстрый, а главное богатый улов был гарантирован, на водоеме рыбаки расставили сети. Дальше вопрос времени - ждать, когда снасти наполнятся водными обитателями. Одно обстоятельство не учли - свидетелями стали госинспекторы. А значит, включать фантазию было уже бессмысленно. И все же мужчины попытались воспользоваться и этой возможностью.
Кадры с места событий в материале Карины Пашковой. В мешке у рыбаков действительно рыба, и, надо сказать, весьма хорошая добыча. Вес улова почти 17 килограммов. И, как уверяли мужчины, все выловили удочками. Якобы помогали еще некие ребята, мол, они тоже ловили на водоеме. Но вскоре картина проясняется - на месте работали госинспекторы, а также следователи и эксперты. Это кадры, которые стражи флоры и фауны сделали незадолго до задержания браконьеров. На видео мешок с рыбой двое мужчин несут сами, никаких так называемых помощников рядом нет.
А это как раз богатый улов нарушителей. В свои сети они смогли заманить плотву, окуня и леща. Всю добычу, а также незаконные приспособления для рыбалки - это сети - правоохранители изъяли. А также осмотрели жилища двоих рыбаков.
В домах у браконьеров правоохранители также обнаружили запрещенные орудия лова
И теперь оба мужчины станут фигурантами уголовного дела - часть 2 статьи 281. Это "Незаконная добыча рыбы или водных животных". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы. Нарушители задержаны.
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