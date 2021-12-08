Незаявленный груз более чем на 142 тыс. рублей выявлен в пункте пропуска "Козловичи"

Маракасы, кастаньеты и прочие инструменты. 74 тысячи единиц товара "забыли" указать в документах иностранные перевозчики. Нарушение в пункте пропуска "Козловичи" выявили брестские таможенники. Грузовой автомобиль Volvo, который направлялся в Великобританию, следовал транзитом через Беларусь. Перевозчик предоставил к оформлению документы о том, что его груз - это музыкальные инструменты и приспособления для нанесения тату. Однако, как выяснилось, количество товаров оказалось значительно больше, чем было заявлено. Предварительная стоимость незаявленного груза - более 142 тыс. рублей.