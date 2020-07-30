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Никогда не сдаваться. Житель Кличевского района попытаться противостоять милиционерам
Никогда не сдаваться - видимо, это высказывание 32-летний житель Кличевского района воспринял буквально. И решил попытаться противостоять даже милиционерам. А интерес к себе он привлек тем, что устроил прогулку на чужом автомобиле. Владелец транспорта сообщил, что его Nissan Almera угнали. Вскоре машину нашли, а в ней и любителя покататься. Был подан сигнал об остановке. Машину вскоре остановили. Водитель попытался сбежать. Однако его задержала милиция. Но и после этого фигурант не сдался и все еще пытался вырваться. Стоит сказать, что прав у автомобилиста не было, в то время, как сам он был выпившим - полторы промилле алкоголя. Теперь он станет фигурантом административного процесса и уголовного. Возбуждено уголовное дело.
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