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Ночная погоня за каршеринговым авто в Гомеле завершилась ДТП и 13 протоколами
Экипаж ГАИ заметил машину, которая ехала по ночному городу с выключенными фарами. Водитель проигнорировал требование остановки и увеличил скорость – местами авто разгонялось до 150 км/ч. Во время погони водитель заехал в тупик. Чтобы избежать задержания, шофер и пассажиры выскочили на ходу, а каршеринговый “фольксваген” врезался в припаркованные авто. Вскоре гонщика задержали, им оказался 19-летний бесправник, который арендовал машину по чужим документам. На прошлой неделе парня также задерживали, тогда он управлял машиной того самого друга, по документам которого арендовал каршеринг.
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