Ночное происшествие в Березовском районе. В результате ДТП погиб водитель и пострадал пассажир. Дорожный инцидент произошел около часа ночи на улице Советской в деревни Малеч. По предварительной информации, 32-летний житель Березовского района на Volkswagen Transporter не справился с управлением на закруглении дороги, съехал в левый кювет и опрокинулся. Шофер погиб на месте происшествия. Ехавший на переднем сидении 36-летний житель Березы с травмами доставлен в больницу. Сообщается, что оба участника происшествия ремнями безопасности пристегнуты не были.