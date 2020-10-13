Ночное происшествие в Ивье

Ближе к четырем часам утра очевидец сообщил на горячую линию о ЧП вблизи деревни Старченяты. В поле собранная в тюки хранилась солома. К моменту приезда МЧС она была полностью охвачена огнем. Скирду высотой 3 метра и весом около 40 тонн огонь полностью уничтожил. Люди не пострадали. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновник ЧП не известен.