3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Ночное происшествие в Ивье
Ближе к четырем часам утра очевидец сообщил на горячую линию о ЧП вблизи деревни Старченяты. В поле собранная в тюки хранилась солома. К моменту приезда МЧС она была полностью охвачена огнем. Скирду высотой 3 метра и весом около 40 тонн огонь полностью уничтожил. Люди не пострадали. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновник ЧП не известен.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов