Ночной пожар в Берестовицком районе унес жизнь человека

Ночной пожар унес жизнь человека. Накануне житель одной из деревень Берестовицкого района сообщил о пожаре соседского дома. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к тушению. А уже во время разведки на полу кухни обнаружили 52-летнего хозяина апартаментов. По словам соседей, одинокий мужчина вел пагубный образ жизни - имел пристрастие к спиртному и сигаретам. Погибший игнорировал ремонт неисправной печи, возможно, она и стала причиной пожара.