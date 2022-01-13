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Ночные похождения по Витебску стали основанием для возбуждения уголовного дела за хулиганство
Ночные похождения по городу стали основанием для возбуждения уголовного дела за хулиганство. Жителей Витебска потрясло появившееся в одной из соцсетей видео. На кадрах видно, как трое молодых людей, гуляя по парку Победителей, подошли к новому колесу обозрения и сломали часть статуи дракона. А после взялись крушить урны. Просмотрев записи видео, сыщики вычислят подозреваемых и узнают о других "заслугах" юных вандалов.
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