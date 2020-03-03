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Ночью в Гомеле случилась авария по вине нетрезвого водителя
1,6 промилле алкоголя в крови - совсем не проблема для автомобилиста из Гродно. Ночью в областном центре случилась авария по вине нетрезвого водителя, отметили в ГАИ. ДТП произошло на улице Победы. Автомобиль Renault Laguna врезался в осветительную мачту. За рулем был 20-летний молодой человек. Прежде чем отправится в путь, он, похоже, выпил. В итоге превышение скорости, авто вышло из-под контроля шофера и произошла авария. Сообщается, что в авто парень ехал вместе с другом. Последний якобы тоже был пьян. Сам водитель отделался лишь ушибами, а вот его товарищ получил перелом и был доставлен в больницу.
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