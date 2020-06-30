Ночью в Лепеле спасатели ликвидировали пожар в магазине по улице Чуйкова

Когда подразделения МЧС подъезжали к месту вызова, здание уже горело открытым пламенем. На момент ЧП в магазине никого не было, никто не пострадал. Пожар ликвидировали спасатели. По данному факту проводится проверка. По причине чего загорелся магазин, пока неизвестно.