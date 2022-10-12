Новая схема кибермошенничества все-таки сработала - ловили на выплату в 65 рублей

Новая схема кибермошенничества все-таки сработала. Хотя сразу после появления в мессенджерах объявления о социальных выплатах милиция предупреждала – это фейк. Один минчанин повелся и решил получить те самые 65 рублей. Перешел в чат-бот и нажал ссылку "получить выплату". Далее все происходило по стандартной схеме, где используется в качестве инструментария фишинговая страница.

От себя добавим. Если вы решаетесь на рискованные шаги с какими-то оплатами или переводами в интернете, то используйте хотя бы банковскую карту, где не хранятся ваши деньги. Например, закажите себе электронную (подробности в видео).