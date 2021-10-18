3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Новости и статистика от службы МЧС
Спасатели выясняют все обстоятельства пожара в Витебске. По одной из версий, причиной ЧП стала неосторожность при курении. Как итог - возгорание в частном доме по улице Северной. Постройка на несколько квартир. Когда огнеборцы приехали на место, не было ни дыма, ни огня. У здания стоял молодой человек, он сообщил, что внутри есть еще один парень. Юношу нашли на кухне, состояние его, говорят в МЧС, было невменяемое. Вероятно, молодой человек был очень пьян и выйти самостоятельно просто не мог. На свежий воздух ему помогли выбраться спасатели. От госпитализации он отказался. Из соседней части дома хозяйка апартаментов вышла сама, она не пострадала.
В Барановичах спасатели пришли на помощь ребенку - палец малыша застрял в игрушке. Сообщение поступило накануне днем. Когда бойцы МЧС приехали на место, оказалось мальчик в плену игрушки "калейдоскоп", выбраться самостоятельно не может. Ребенок был напуган, однако спасатели оперативно вызволили руку малыша. Госпитализация не понадобилась.
На пожаре в Минском районе пострадал мужчина - горел дом в деревне Королев Стан. Выходя из полыхающих апартаментов, пострадал человек. С термическими ожогами 8 % тела его госпитализировали. Спасатели потушили стихию. Но пламя оставило материальный ущерб. О причинах ЧП пока не сообщается.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов