Новости и статистика от службы МЧС

Спасатели выясняют все обстоятельства пожара в Витебске. По одной из версий, причиной ЧП стала неосторожность при курении. Как итог - возгорание в частном доме по улице Северной. Постройка на несколько квартир. Когда огнеборцы приехали на место, не было ни дыма, ни огня. У здания стоял молодой человек, он сообщил, что внутри есть еще один парень. Юношу нашли на кухне, состояние его, говорят в МЧС, было невменяемое. Вероятно, молодой человек был очень пьян и выйти самостоятельно просто не мог. На свежий воздух ему помогли выбраться спасатели. От госпитализации он отказался. Из соседней части дома хозяйка апартаментов вышла сама, она не пострадала.