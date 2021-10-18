ЧПЗона X

Новости и статистика от службы МЧС

Спасатели выясняют все обстоятельства пожара в Витебске. По одной из версий, причиной ЧП стала неосторожность при курении. Как итог - возгорание в частном доме по улице Северной. Постройка на несколько квартир. Когда огнеборцы приехали на место, не было ни дыма, ни огня. У здания стоял молодой человек, он сообщил, что внутри есть еще один парень. Юношу нашли на кухне, состояние его, говорят в МЧС, было невменяемое. Вероятно, молодой человек был очень пьян и выйти самостоятельно просто не мог. На свежий воздух ему помогли выбраться спасатели. От госпитализации он отказался. Из соседней части дома хозяйка апартаментов вышла сама, она не пострадала.

В Барановичах спасатели пришли на помощь ребенку - палец малыша застрял в игрушке. Сообщение поступило накануне днем. Когда бойцы МЧС приехали на место, оказалось мальчик в плену игрушки "калейдоскоп", выбраться самостоятельно не может. Ребенок был напуган, однако спасатели оперативно вызволили руку малыша. Госпитализация не понадобилась.

На пожаре в Минском районе пострадал мужчина - горел дом в деревне Королев Стан. Выходя из полыхающих апартаментов, пострадал человек. С термическими ожогами 8 % тела его госпитализировали. Спасатели потушили стихию. Но пламя оставило материальный ущерб. О причинах ЧП пока не сообщается.

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