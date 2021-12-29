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Новости от дорожной милиции за 29 декабря
Один погиб на месте аварии, другого - увезли в больницу. На кадрах - последствия автотрагедии на олимпийской трассе М1 в Барановичском районе, случилась которая накануне вечером. По предварительным данным ГАИ, "рено" под управлением 45-летнего водителя (по какой причине, еще предстоит выяснить) врезался в попутный "шевроле", за рулем которого сидела 69-летняя женщина. От удара американское авто вынесло на встречную полосу, по которой ехала фура - избежать столкновения не удалось. В это же время "рено" протаранил полуприцеп большегруза. Шансов выжить у водителя французского автомобиля не оставалось - прибывшие медики констатировали его смерть. Женщину, сидевшую за рулем "шевроле", с травмами госпитализировали.
Смертельный наезд в Минском районе
Лежал прямо на проезжей части. Такова предварительная версия смертельного наезда в Минском районе, где накануне под колесами "тойоты" скончался пешеход. Мужчине было 60 лет. Ныне погибший, а на нем был фликер, как рассказали стражи дорог, находился на дороге недалеко от деревни Петришек нетрезвым, когда на него наехала легковушка под управлением 46-летнего минчанина. Что помешало водителю вовремя нажать на тормоз, станет известно по окончании проверки. В ГАИ отметили, что на колесах машины установлена зимняя резина.
Авария с участием пешехода на улице Франциска Скорины в Минске
Еще одна авария с участием пешехода случилась в столице. С травмами в больнице оказалась 28-летняя девушка. Пострадавшая - как предварительно выяснили в дорожной милиции - переходила улицу Франциска Скорины на зеленый, когда ее внезапно сбил "лексус". В этот момент 53-летняя водитель легковушки поворачивала с улицы Жасминовой налево - для нее тоже горел разрешающий сигнал светофора.
Двойная авария в Житковичском районе
Сразу два человека получили травмы в результате двойной аварии в Житковичском районе. По предварительной информации ГАИ региона, "рено" под управлением 60-летнего мужчины по какой-то причине вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с "тойотой". От удара французский авто отбросило на встречную "мазду", ехавшую следом за "тойотой" водителя этой машины и его пассажира - женщину 36 лет - госпитализировали в больницу.
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